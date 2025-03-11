Столичные предприятия развивают аграрное сотрудничество со странами Африки

Столичное предприятие по дозреванию фруктов и ягод, входящее в ГК «Гринфилдс» (бренд «Артфрут»), посетила делегация из Эфиопии и Танзании, в которую вошли представители африканских правительств, бизнеса и образования, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В процессе переговоров стороны смогли обсудить перспективы аграрного сотрудничества.

«Москва и страны Африки обладают огромным потенциалом для торгового сотрудничества. По итогам 10 месяцев 2024 года товарооборот столицы и стран региона увеличился на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Город способствует наращиванию объемов поставок в государства африканского континента, предоставляя промышленным предприятиям свыше 10 мер экспортной поддержки», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

На встрече присутствовали представители Минпромторга РФ, столичного центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром», а также «Артфрута». В делегацию африканских стран вошли губернатор провинции Кафа, Эфиопия, Эндашоу Кебеде Гиджо, советник президента Танзании по аграрным вопросам, господин Сики Рамадхани Магоха, ректор университета Бонга, доктор Петро Вольдегьоргис Вольдесенбет, специализирующийся на выращивании кофе и тропических фруктов, и директор службы регулирования в управлении по торговле удобрениями Танзании, госпожа Клаудиа Фредди Кимако.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы импорта сельскохозяйственной продукции в Москву, развитие производственных мощностей для хранения и переработки агропродукции, а также наметили конкретные шаги по расширению поставок из Эфиопии и Танзании.

Выступление заместителя начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Ильи Орсика было посвящено перспективам развития экспорта сельскохозяйственной техники и пищевого оборудования на африканский рынок.

«Нам очень интересен рынок Африки, и мы после получения обратной связи готовы с участием ведущих производителей организовать бизнес-миссию для налаживания взаимовыгодных поставок», — подчеркнул Орсик.

Участники также отметили важность дальнейшего обмена опытом и формирования устойчивых механизмов сотрудничества.

«Мы видим значительный интерес московских партнеров к совместным проектам. В ходе обсуждений были намечены конкретные шаги по расширению поставок и внедрению агротехнологий, что поможет создать выгодные условия для всех участников рынка», — уточнил губернатор провинции Кафа, Эфиопия, Эндашоу Кебеде Гиджо.

Программа мероприятия включала официальное открытие, презентацию проектов, экскурсию по московским производственным объектам и обсуждение ключевых вопросов повестки. По словам ректора университета Бонга, доктора Петро Вольдегьоргиса Вольдесенбета, достигнутые договоренности открывают новые перспективы для международного сотрудничества.

Организаторы встречи подчеркнули, что мероприятие стало значимым шагом в развитии российско-африканского сотрудничества.

«Мы рады, что диалог получился продуктивным и конструктивным. Достигнутые договоренности создают прочный фундамент для дальнейшего партнерства, а открытость к взаимодействию позволит реализовать перспективные проекты в сфере сельского хозяйства», — резюмировала операционный директор «Артфрута» Татьяна Иванченко.

Бренд «Артфрут» принадлежит ГК «Гринфилдс», которая уже более 20 лет занимается дистрибуцией экзотических фруктов, ягод и овощей в розничные сети, рестораны и производственные компании по всей России. Другое московское производство, которое также входит в ГК «Гринфилдс», благодаря программе льготного инвестиционного кредитования от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекло три миллиарда рублей на закупку высокотехнологичных сортировочных и фасовочных линий, а также специальных камер, где имитируются климатические условия стран происхождения.