Столичные бренды продали более 50 тыс товаров за время проекта «Зима в Москве»

В рамках масштабного проекта «Зима в Москве» городские бренды смогли продать более 50 тыс. различных товаров, сообщат «Царьград» .

Мэрия подвела предварительные итоги и озвучила количество продаж среди участвовавшего в проекте бизнеса. 10% от полученной выручки направили в благотворительный фонд.

На мероприятиях «Зимы в Москве» гости могли приобрести продукты, одежду, косметику, товары для дома, детские игрушки и многое другое. Для создания атмосферы праздника павильоны и здания были украшены гирляндами. Часть от затрат более чем 5,3 тыс. предпринимателей была покрыта благодаря специальным мерам поддержки.

Около 30 млн человек удалось поучаствовать в празднике. Для гостей были организованы катки, ледовые представления, фестивали «Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие». «Зима в Москве» позволила горожанам по-настоящему ощутить себя частью праздника.