Стоимость золота в очередной раз обновила исторический рекорд

Стоимость золота вновь побила исторический рекорд. Котировки декабрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) увеличились на 2,32% и на пике дошли до 3 534 долларов за унцию, сообщает РБК .

Прошлый максимум установили на торгах 22 апреля на уровне 3 509 долларов за унцию. В пятницу к 08:26 цена золота откатилась до 3 493 долларов за унцию.

Тем не менее, фьючерсы выросли в цене до нового исторического рекорда после новости о том, что Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт слитков из золота массой 1 кг. Спотовая стоимость золота увеличивается вторую неделю подряд из-за неопределенности вокруг торговых пошлин и надежд на уменьшение ставки ФРС США.

Ранее администрация США ввела пошлины на импорт золотых слитков массой 1 кг и 100 унций. Это нанесет серьезный удар по Швейцарии, которая является самым крупным в мире центром аффинажа.