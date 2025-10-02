Стоимость влажного кошачьего корма выросла на 15,6% в 2025 году

По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», в России в 2025 году зафиксирован рост цен на влажный кошачий корм на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Постньюс .

Теперь стандартная упаковка в 85 граммов обходится в 37,3 рубля. Сухой корм для кошек (400 г) прибавил в цене 3,5%, достигнув 263,6 рубля.

Также отмечено увеличение стоимости корма для собак. Сухой корм (600 г) в среднем теперь стоит 252,3 рубля, а влажный (85 г) предлагается по цене 32,4 рубля.

Повышение цен коснулось и кормов для мелких домашних питомцев. Корм для грызунов подорожал на 17%, и 400 граммов стоят теперь 172 рубля. Корм для птиц стал дороже на 9,8%, его цена за 400 грамм составляет 134,7 рубля.

