Стоимость фьючерсов на серебро взлетела до рекордных 82 долларов

На торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) фьючерсы на серебро с поставкой в марте 2026 года достигли беспрецедентного уровня, впервые превысив отметку в 82 доллара за тройскую унцию, сообщает ТАСС .

К 02:25 по московскому времени стоимость металла составляла 82,44 доллара, что соответствует росту на 6,79% за торговую сессию.

Одновременно фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года также демонстрировали положительную динамику, находясь на уровне 4 568 долларов за унцию, хотя их рост был более умеренным.

