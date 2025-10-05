Стоимость биткоина побила исторический рекорд, составив 125 тыс долларов

сегодня в 10:18

Стоимость биткойна в воскресенье утром обновила исторический максимум и превысила 125 тыс долларов, сообщает криптовалютная биржа Binance.

Предыдущий исторический максимум был достигнут 14 августа текущего года, когда стоимость криптовалюты составила 124,47 тыс.долларов.

В воскресенье по состоянию на 08:14 по московскому времени цена биткойна превысила отметку 125,18 долларов (+2,06%).

Ранее основатель инвестиционной компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров рассказал, можно ли заработать на криптовалюте в 2025 году или уже поздно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.