Стоимость бензина Аи-95 на бирже побила рекорд сентября 2023 года
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Цена бензина марки «Премиум-95» в результате биржевых торгов 4 августа в первый раз перешагнула отметку 77 тыс. рублей за тонну и побила рекорд, поставленный в сентябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Стоимость бензина Аи-95 4 августа увеличилась на 1,08%. Показатель достиг отметки 77 001 рублей за тонну. Цена стала историческим максимумом для этого топлива. В сентябре 2023 года стоимость Аи-95 вырастала до 76 867 рублей.
Аи-92 стал дороже на 1,16%. Одна тонна стоила 66 642 рублей.
Дизельное топливо стало дороже на 0,5%. Одна тонна стоила 58 134 тыс. рублей.