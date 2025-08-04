Стоимость бензина Аи-95 на бирже побила рекорд сентября 2023 года

Цена бензина марки «Премиум-95» в результате биржевых торгов 4 августа в первый раз перешагнула отметку 77 тыс. рублей за тонну и побила рекорд, поставленный в сентябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.