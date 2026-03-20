Ставка упала до 15%: рубль обвалится?

Снижение ключевой ставки до 15% традиционно является негативным фактором для рубля, однако в сложившихся условиях его влияние на курс будет ограниченным из-за действия более сильных рыночных факторов, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

За последний месяц национальная валюта уже потеряла более 10%, вернувшись к отметкам, которые рынок видел в начале года: доллар торгуется у 85 рублей, евро — в районе 97 рублей, а юань — на уровне 12,6 рубля. На этом фоне решение ЦБ о снижении ставки будет ограниченно влиять на курс рубля из-за действия иных сильных факторов, говорит эксперт.

«Прежде всего, на рынке ощущается острый дефицит юаневой ликвидности, а продажа валюты в рамках бюджетного правила снижена в несколько раз, что лишает рубль привычной поддержки со стороны предложения иностранной валюты. В моменте курсы уже выглядят перегретыми, и после столь резкого ралли неизбежна коррекция», — отмечает Зельцер

В ближайшее время доллар может откатиться к 82 рублям, евро — к 95 рублям, а юань — ниже 12 рублей. Тем не менее, в горизонте года фундаментальные факторы, вероятно, возьмут верх, и давление на рубль возобновится. Ожидается, что доллар вернется выше 85, евро устремится к 100, а юань закрепится за отметкой 12 рублей, прогнозирует эксперт.

