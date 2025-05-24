Стало известно, во сколько Германии могут обойтись пошлины США

Из-за пошлин США Германия может потерять к 2028 году около 200 млрд евро

Кельнский Институт германской экономики (IW) представил тревожные данные о потенциальных последствиях для немецкой экономики. Согласно их анализу, введение США 50-процентных импортных тарифов на европейские товары может нанести Германии колоссальный финансовый урон в размере около 200 миллиардов евро к 2028 году, пишет ТАСС .

Экономисты института прогнозируют поэтапное развитие негативного сценария. Первоначально в 2025 году ВВП Германии сократится незначительно — примерно на 0,1%. Однако в последующие годы отрицательное воздействие будет усиливаться. За период с 2025 по 2028 годы средний показатель ВВП окажется на 1,1% ниже по сравнению со сценарием без повышения тарифных ставок.

Ситуация может ухудшиться в случае торговой войны. IW подчеркивает, что если Евросоюз примет ответные меры и введет аналогичные пошлины, экономический ущерб для Германии может возрасти до 250 миллиардов евро к концу 2028 года. Эти расчеты основаны на предположении, что повышенные тарифы будут действовать на протяжении всего срока полномочий администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно данным института IW, также США нанесут ущерб собственной экономике введением новых пошлин. Некоторые виды продукции, такие как автомобильные краны, Америка покупает в основном только у Германии. Институт отмечает, что в 2024 году около 95% таких кранов на общую сумму около 850 млн долларов импортировали в США именно из Германии.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил с 1 июня 2025 года ввести пошлины в 50% на товары из Европы. Рынок отреагировал на этот совет падением индексов.