Стало известно, в каких странах граждане работают меньше всех

Психолог Александра Миллер рассказала, что в Нидерландах и Дании стандартная рабочая неделя не превышает 33 часов. Она подчеркнула, что практика этих и других государств убедительно опровергает распространенное заблуждение о прямой зависимости между уменьшением рабочего времени и снижением производительности труда, сообщает NEWS.ru .

«Тезисы о том, что сокращенный рабочий день равен меньшему количеству сделанной работы уже развенчаны в странах-первопроходцах. Теперь это можно назвать укоренившимся мифом», — отметила она.

В шведском городе Гетеборге в 2015–2017 годах был проведен эксперимент по введению шестичасового рабочего дня в домах престарелых. Результаты показали улучшение состояния здоровья и повышение энергичности медсестер, а также рост качества оказываемого ухода. Данные о 29-часовой рабочей неделе в Нидерландах и 32,4-часовой в Дании дают основания полагать, что сокращенная рабочая неделя вполне может быть реализована и в России. Как отметила Миллер, «в конце концов, мы работаем, чтобы жить. Не наоборот».

Психолог также обратила внимание на успешные пилотные проекты в Исландии, после которых профсоюзы добились введения 35-часового рабочего графика для 86% работников страны без уменьшения заработной платы. Кроме того, Бельгия в 2022 году стала первым европейским государством, законодательно закрепившим четырехдневную рабочую неделю, а в Японии с 2021 года власти стимулируют компании к добровольному переходу на четырехдневный график.

Ранее депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, комментируя инициативу КПРФ по введению 30-часовой рабочей недели, выразил опасение, что это может привести к снижению заработной платы. По его мнению, особенно сильно это отразится на гражданах, получающих зарплату по сдельной системе оплаты труда.

