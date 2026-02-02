Стало известно, сколько россиян хотят сменить работу в 2026 году

В 2025 году новую работу нашли 28% россиян. Согласно опросу, аналогичная доля граждан планирует сменить место работы и в этом году, пишет Газета.ru .

Основной причиной для смены работы в 2025 году стало стремление к более высокой оплате труда, на это указали 55% опрошенных. Далее по значимости следуют возможность профессионального развития (23%) и желание обеспечить гармонию между работой и личной жизнью (17%). Ради участия в интересных проектах и задачах на новое место перешли 15% респондентов, а 16% просто захотели сменить обстановку.

Привлекательность гибкого или удаленного графика работы отметили 14% сотрудников, а более удобное расположение офиса оказалось важным для 12%. Возможность обучения посчитали значимой 9% участников опроса. Привлекательный компенсационный пакет и переезд в другой город стали причиной смены работы для 6% респондентов в каждом из этих случаев. Репутация и престиж новой компании оказались определяющими для 5%, в то время как отказ от формального дресс-кода, возможность командировок или, наоборот, желание их избежать, привлекли по 2% опрошенных.

В 2026 году 28% респондентов уверены в своем желании сменить работу, причем женщины демонстрируют большую решимость по сравнению с мужчинами (31% против 25%). Большинство, а именно 62%, готовы рассмотреть предложения о смене работы только при наличии выгодных условий, в то время как каждый десятый опрошенный не планирует покидать текущее место работы.

При поиске новой работы для 80% респондентов ключевым фактором является высокая заработная плата, а для 62% важны хорошие отношения в коллективе и с руководством. Возможность соблюдения баланса между работой и личной жизнью важна для 55% соискателей, а карьерный рост является приоритетом для 37%. Интересные задачи и возможность обучения отметили по 35%, а гибкий график работы предпочли 34%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.