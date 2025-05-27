Стало известно, сколько миллиардеров живет в Краснодарском крае

В Краснодарском крае проживает 17 человек, чьи доходы в 2024 году составили свыше 1 млрд рублей. В сумме они заработали 22,4 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на УФНС по региону.

За 4 месяца текущего года уже 8 налогоплательщиков задекларировали свои доходы, полученные в прошлом году, на сумму от 1 млрд рублей. Они получили в общей сложности 12,5 млрд рублей.

Также в Краснодарском крае живет 43,7 тыс. человек, которые в прошлом году заработали от 1 млн рублей до 1 млрд рублей. За 4 месяца текущего года это количество составило 42,2 тыс. человек.

Жители Кубани, которые отчитались о доходах на сумму от 1 млн рублей до 1 млрд рублей, в общей сложности заработали в прошлом году 161,8 млрд рублей, за 4 месяца 2025 года — 142,6 млрд рублей.

При этом отмечается, что в 2023 году на Кубани проживало 55 человек, которые отчитались о доходах свыше 1 млрд рублей. В 2022 году их количество составляло 63.

Ранее стало известно, что в Тюменской области не осталось миллиардеров. Ни один житель региона официально не отчитался в налоговых декларациях о таком доходе.