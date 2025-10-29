Стало известно, сколько денег россиянам не хватает до зарплаты

Опрос показал, что россиянам ежемесячно до зарплаты не хватает до 20 тыс рублей

Микрофинансовая организация «Займер» провела исследование финансового положения граждан. Согласно полученным данным, около 30% участников опроса регулярно испытывают нехватку средств в размере 10-20 тысяч рублей перед днем выплаты заработной платы, сообщает Газета.ru .

Согласно результатам опроса, чуть меньше респондентов — 28% — отметили, что им обычно недостает суммы от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый пятый опрошенный сталкивается с дефицитом бюджета более 20 тысяч рублей. Порядка 12,5% россиян не хватает небольшой суммы — менее пяти тысяч.

Только 7% участников исследования заявили, что их доходов всегда достаточно до следующей зарплаты. Большинство респондентов — около 67% — объяснили дефицит средств неожиданными тратами.

Также выяснилось, что 10% участников опроса совершают импульсивные покупки, почти 9% допускают ошибки при распределении финансов, а 6,4% имеют нестабильные заработки. Кроме того, примерно 5% столкнулись с проблемой из-за того, что работодатели задерживают выплаты.

