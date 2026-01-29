Стало известно, почему в России стало меньше мигрантов

«В России прекратился страшный дефицит, когда любая рабочая сила разбиралась на ура в любых местах», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Помимо этого, на уменьшение миграционного потока повлияли изменения в законодательстве. В частности, введен обязательный экзамен по русскому языку для детей иностранцев. В случае провала родители должны либо отправить ребенка обратно, либо покинуть страну вместе с ним, либо обеспечить ему обучение на русском, уточнил эксперт.

Большую роль играет выдворение из России. В 2024 году депортировали 80 тысяч человек, что является достаточно серьезным числом. Пока нет точных данных за 2025 год, но Данилин предположил, что показатель будет примерно таким же.

Эксперт также отметил, что в период с 2022 по 2025 год в России приняли ряд законов, направленных на легализацию миграции. Он подчеркнул, что в настоящее время незаконное пребывание в стране крайне невыгодно.

