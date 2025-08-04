Как отметила специалист, больше всего пострадал энергетический центр, ведь Россия поставляла около 40% всех поставок газа, нефти и угля в ЕС. Это привело к энергетическому кризису, повышению цен на газ и электроэнергию, что затронуло и промышленность. Например, химическая и металлургическая промышленность в Германии столкнулась с ростом издержек, что повлекло за собой снижение производства и закрытие некоторых предприятий.

Также политолог отметила, что переход на альтернативный источник энергии, например, СПГ из США оказался невыгодным и не подходящим для многих инфраструктур. Цены на газ увеличились в четыре-пять раз в сравнении с США. Помимо этого, разрыв экономических связей с Россией повлиял на поставки сырья, редкоземельных металлов и удобрений, что сильно ухудшило состояние сельского хозяйства и промышленности.

«Потери ЕС — еще одно доказательство того, что ограничительные меры, направленные на ослабление России, в конечном счете наносят значительный ущерб самим европейским странам. Санкции ухудшили энергетическую безопасность стран Евросоюза: они привели к росту цен на энергоносители, а также спровоцировали подрыв доверия граждан к собственным властям», — заключила Давидян.