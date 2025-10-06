Стало известно об очередном подорожании авиабилетов в России
Фото - © Медиасток.рф
Авиабилеты в России подорожают во втором полугодии примерно на 8,01% — темпами, близкими к уровню инфляции, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. По ее словам, часто билеты можно купить по скидке, если сделать это минимум за месяц до планируемого перелета, сообщает Газета.ru.
Итоговая цена авиабилета складывается из целого ряда аспектов: цен на топливо для самолетов, курса рубля, инфляции, конкуренции компаний, соотношения спроса и предложения по датам и направлениям и прочего. Кроме того, ежегодно также вносятся различные изменения (например, введение инфраструктурного сбора 150 рублей с каждого авиабилета), что влияет на цену.
«Изменение цен на международные перелеты во втором полугодии, скорее всего, будет соответствовать инфляции с поправкой на курс рубля», — рассказала эксперт.
Ранее в Госдуме перечислили категории людей, которым доступны льготы на поездки в самолетах и поездах.
В сентябре 2024 года Росстат сообщал, что цены на авиабилеты в России взлетели почти на 30%.
