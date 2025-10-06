Стало известно об очередном подорожании авиабилетов в России

Авиабилеты в России подорожают во втором полугодии примерно на 8,01% — темпами, близкими к уровню инфляции, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. По ее словам, часто билеты можно купить по скидке, если сделать это минимум за месяц до планируемого перелета, сообщает Газета.ru .

Итоговая цена авиабилета складывается из целого ряда аспектов: цен на топливо для самолетов, курса рубля, инфляции, конкуренции компаний, соотношения спроса и предложения по датам и направлениям и прочего. Кроме того, ежегодно также вносятся различные изменения (например, введение инфраструктурного сбора 150 рублей с каждого авиабилета), что влияет на цену.

«Изменение цен на международные перелеты во втором полугодии, скорее всего, будет соответствовать инфляции с поправкой на курс рубля», — рассказала эксперт.

Ранее в Госдуме перечислили категории людей, которым доступны льготы на поездки в самолетах и поездах.

В сентябре 2024 года Росстат сообщал, что цены на авиабилеты в России взлетели почти на 30%.

