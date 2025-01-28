Стало известно, кто сможет получить нераспроданные товары с маркетплейсов

В инициативе продавцов и маркетплейсов о внедрении практики прямой передачи нераспроданных товаров благотворителям основными конечными получателями и пользователями станут разные категории россиян, сообщил РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

Это будут нуждающиеся слои населения (малоимущие, бездомные, многодетные семьи, беженцы), подопечные благотворительных организаций (дети-сироты, пожилые люди, инвалиды, участники боевых действий), социальные учреждения (детские дома, дома престарелых) и жители районов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Выбор конечных пользователей зависит от типа товаров, географического охвата и специализации благотворительной организации, получающей эти товары, подчеркнул эксперт.

Аналогичный опыт существует во многих странах в различных форматах, напомнил Поляков. Широко известны международные практики, такие как «Банки еды» (foodsharing), принимающие нереализованную продукцию для распределения среди нуждающихся, Fashion Donations для передачи одежды и обуви, а также Product Donations для широкого спектра товаров. Многие крупные корпорации имеют собственные программы in-kind donations.

Примером аналогичной структуры в России является благотворительный фонд «Банк еды „Русь“», которая уже имеет широкую сеть партнеров среди крупных ритейлеров и маркетплейсов и осуществляет сбор продуктов питания для нуждающихся.

По словам эксперта, для продавцов и маркетплейсов такая практика выгодна по нескольким причинам: во-первых, она позволяет избежать расходов на утилизацию или вывоз нераспроданных товаров, во-вторых, дает возможность получить налоговые льготы (в России действуют определенные преференции для организаций, оказывающих благотворительную помощь для НКО, подробнее — в ст. 265 Налогового кодекса РФ), что снижает налоговое бремя, в-третьих, повышает их репутацию и лояльность потребителей, демонстрируя социальную ответственность бизнеса.

Кроме того, маркетплейсы освободят складские помещения для более востребованного товара, а продавцам не потребуется платить аренду складов за невостребованные, залежавшиеся товары. Важными аспектами реализации таких программ являются налоговые льготы, логистика и партнерство между бизнесом, благотворительными организациями и государством.

«Хотя в России такая практика пока не так распространена, как в других странах, предложенная инициатива о прямой передаче нераспроданных товаров благотворителям имеет значительный потенциал, опираясь на уже существующий мировой и отечественный опыт», — резюмировал Поляков.