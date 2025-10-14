Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году

SuperJob: июль, апрель и октябрь в 2026 году будут самыми выгодными для отпуска

В 2026 году наиболее выгодно уходить отпуск в июле, апреле и октябре. Об этом сообщил ТАСС руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, чем меньше в месяце рабочих дней, тем работникам с окладом невыгоднее брать отпуск, так как он всегда оплачивается исходя из средней зарплаты сотрудника. Потому самым выгодным месяцем в 2026 году, чтобы отдохнуть, станет июль.

Южалин добавил, что также в отпуск можно отправиться в апреле, сентябре, октябре и декабре. А вот январь, май и февраль станут самыми невыгодными для отдыха месяцами — сотрудник при выплате отпускных может потерять в деньгах.

Остальные месяцы будут средними по выгодности, так как особой потери средств при выплате отпускных, если уйти отдыхать в это время, не будет.

Ранее стало известно, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году и в какие дни. Читайте об этом в материале РИАМО.

