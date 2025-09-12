Стало известно, какие операции банки могут признать подозрительными

Банки обращают внимание на любые операции, которые отличаются от привычных действий клиента. Например, если человек обычно пользуется только онлайн-платежами и редко снимает наличные, то внезапное снятие крупной суммы через банкомат может быть отмечено системой как подозрительное.

Частный инвестор и основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров пояснил, что особое внимание банки уделяют попыткам снять деньги в другом городе или в необычное время суток, например, ночью. Кроме того, у разных банков существуют лимиты на снятие наличных за одну операцию и в течение суток. Если требуется получить крупную сумму, например 200 тысяч рублей, клиенту, возможно, придется совершить несколько операций, чтобы не превысить лимит.

Сидоров также отметил, что при необходимости снять несколько млн рублей деньги следует заказывать заранее. По его словам, некоторые банки требуют предварительную заявку уже при сумме от 100 тысяч рублей. В таких случаях клиенту нужно пройти идентификацию по паспорту, после чего средства выдаются без ограничений. Это позволяет избежать блокировки операций, карты или счета, что стало стандартной мерой банков для борьбы с мошенничеством.