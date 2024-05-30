Стало известно, какие музыкальные инструменты производят в столице

На отечественном музыкальном рынке наблюдается тенденция по увеличению количества локальных производителей, и Москва — не исключение. В столичных мастерских изготавливают струнные и ударные инструменты, в том числе народные, заявил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Рост производства за первый квартал в целом по РФ составил 51%.

«С начала года столичные производители музыкальных инструментов нарастили объемы выпуска почти на 60% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Предприятия обеспечивают продукцией консерватории и музыкальные школы, народные ансамбли, а также профессиональных артистов и исполнителей», — поделился Овчинский.

Столичный «Гусельник» — производитель русских народных музыкальных инструментов, планирует нарастить объем на 20% по сравнению с предыдущим годом. В месяц компания изготавливает почти 100 изделий, которые пользуются спросом не только в России, но и в Белоруссии. В серийном выпуске мастерской — академические и фольклорные гусли, лиры, трещотки и бубны.

«Больше всего заказов мы получаем на изготовление сложных многострунных гуслей, в которых от 19 до 49 струн. Что касается производства деревянных музыкальных инструментов, важно следить за температурой и уровнем влажности в помещении, так как от них прямо зависит качество конечного изделия», — добавил владелец мастерской Игорь Крашенинников.

Столичное предприятие N&S Guitars специализируется на акустических, бас- и электрогитарах. За год компания планирует нарастить производство серийных инструментов вдвое.

«У нас налажено серийное производство четырехструнных и пятиструнных тревел-бас-гитар, по мере возможностей сегодня мы используем ряд материалов и комплектующих от наших российских партнеров. К нам часто обращаются с вопросами по ремонту музыкальных инструментов и их созданию на заказ. Мастерская располагает широким спектром оборудования, что позволяет нам осуществлять полный цикл изготовления гитары», — отметил основатель предприятия Николай Кочубей.

Ассортимент компании «Форте» также расширился, в нем появились новые ударные, которые еще не выпускались в России: трубчатые колокола, новые модели ксилофонов и пятиоктавных маримб. В производстве используется около 100% отечественных материалов. В год мастерская выпускает почти 1 тыс. единиц различной продукции, они удовлетворяют спрос не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.