Стало известно, какие мероприятия пройдут на стенде «Большая Сибирь» на ПМЭФ

Регионы Сибирского федерального округа по традиции в экспозиции стенда «Большая Сибирь» объединили презентацию на ПМЭФ-2025 своего экономического и инвестиционного потенциала. Известно, что советник Президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев и губернаторы регионов СФО находились на церемонии открытия, сообщает Сiбдепо .

«Работая вместе, мы быстрее учимся друг у друга, преодолеваем сложности, трудности, быстрее берем положительный опыт. И сегодня можно с уверенностью сказать, что Сибирь живет и развивается. На территории Сибири реализуются крупные инвестиционные масштабные проекты. Уверен, что сегодняшняя площадка позволит губернаторам продуктивно поработать», — рассказал Серышев.

Стоит отметить, что стенд «Большая Сибирь» представляет собой стилизованную двухэтажную площадку на 400 метров, где расположились переговорные комнаты, зоны для подписания соглашений, телевизионная студия для прямой трансляции и записи интервью с первыми лицами регионов. Известно, что для Кузбасса была организована наиболее крупная переговорная на 17 мест.

Также делегации регионов планируют подписать 100 соглашений и провести совещание среди руководителей всех сибирских регионов из Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Не менее важным событием станет пленарное заседание 20 июня, которое будет открытом президентом РФ Владимиром Путиным. В планах мероприятия провести обсуждение стратегических целей и задач экономики России в условиях геополитической нестабильности, роли политических компаний в развитии технологий и обеспечении экономической безопасности, инициативы в создании платформ на основе ИИ и блокчейна со странами Глобального Юга.