Стало известно, как повышение пошлин на импорт цветов повлияет на рынок в России

Экономист Олег Дроздов рассказал, с какими экономическими и социальными факторами связано возможное повышение пошлин на импорт цветов в России, сообщает АБН24 .

Эксперт заявил, что основной целью такого шага является защита отечественного производителя от конкуренции. Высокие цены на импортные цветы сделают их менее доступными для граждан, что поспособствует развитию внутреннего рынка.

«Повышенные пошлины приведут к увеличению доходов бюджета, что может быть использовано для финансирования различных социальных или инфраструктурных программ», — добавил Дроздов.

Также такая инициатива может увеличить количество рабочих мест и поспособствовать развитию аграрного рынка. Если местные предприятия будут чувствовать защищенность своего бизнеса, они начнут инвестировать в улучшение качества своей продукции и инновации. Кроме того, ограничение импорта повысит устойчивость внутреннего рынка к внешнеэкономическим потрясениям и снизит зависимость от зарубежных поставок.

Однако имеются и негативные последствия, например, повышение цен на цветы для потребителя, ухудшение качества товара из-за отсутствия конкуренции и негативное воздействие на международные отношения.