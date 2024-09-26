Стало известно, что столица поставляет на новые экспортные рынки

Московские производители с начала текущего года за счет городской поддержки увеличили экспорт товаров пищевой и обрабатывающей промышленности в Юго-Восточную Азию и Африку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с распоряжением (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город активно помогает столичным предприятиям развивать торгово-экономическое сотрудничество. Например, объем взаимной торговли Москвы и Индонезии за первое полугодие 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вырос практически в 2 раза», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что драйверами развития среди промышленных товаров стали продукция перерабатывающей и пищевой промышленности, косметика, фармацевтика и изделия металлообработки.

Компании из Москвы экспортируют косметические средства, лекарственные препараты, товары для стоматологии и здорового питания.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, неэнергетический несырьевой экспорт из российской столицы в Индонезию в первом полугодии текущего года вырос почти в 10 раз в сравнении с тем же периодом 2023 года. Так, в этом году производители Москвы впервые поставили Индонезии полуфабрикаты из стали.

«Положительную динамику демонстрирует и пищевая отрасль — по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года поставки выросли более чем на 19%», — пояснил министр.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года почти в 2,5 раза выросла взаимная торговля Москвы с Сенегалом. Популярного в этой стране столичного мороженного стали поставлять на 78% больше.

С 2022 года московские производители неэнергетической несырьевой продукции переориентировали экспорт и получили новых партнеров на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Это стало возможно в том числе и благодаря поддержке центра «Моспром».