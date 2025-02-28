Стало известно, что привело к сбою в работе банковских приложений в России

Банковские приложения испытывали затруднения в работе из-за технических неполадок в основных телекоммуникационных сетях провайдеров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

«28 февраля с 15:05 (по мск — ред.) Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов банков ВТБ, Сбербанк, Т-банк», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили о постепенной нормализации ситуации после 15:20 по московскому времени. Технические неполадки в работе столичных телекоммуникационных магистралей стали первопричиной возникших проблем.

Согласно данным сайта Downdetector, на момент публикации заметки сбой все еще фиксируется в приложении еще одного банка — Банка Санкт-Петербурга. Пользователи пишут, что не могут войти в мобильное приложение и в личный кабинет с помощью компьютера. Пик жалоб пришелся на 17:30 по московскому времени.