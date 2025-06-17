Стало известно, будут ли ушедшие бренды компенсировать убытки после ухода

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, должны ли компании, возвращающиеся на российский рынок, возместить убытки гражданам, однажды оставшимся без поддержки, сообщает АБН24 .

Одна из организаций направила письмо в правительство с предложением обязать такие бренды внести обязательный взнос размером не менее 400 млрд рублей в социальный фонд перед возвращением. А покупатели получат возможность компенсировать понесенные расходы после ухода зарубежных компаний.

«В условиях дефицита бюджета желание получить дополнительные средства понятно, но важно не перегнуть палку. Ведь качество жизни россиян напрямую связано с возможностью покупать хорошие товары — будь то техника, автомобили или другая продукция мировых брендов», — добавил эксперт.

По мнению спикера, основания для таких требований действительно имеются, так как после уходы с рынка России многие бренды нарушили права потребителей. Так, например, владельцы техники испытали сложности с обновлением ПО, диагностиками устройств и сроками ремонтов некоторых гаджетов.

В таком случае необходимо понять смогут ли россияне доказать приобретение устройства в гарантийный срок, чтобы получить компенсацию. Не менее важным остается вопрос, будут ли иностранные бренды соглашаться на такие взносы до возвращения на рынок. В заключение Разуваев заявил, что вместо барьеров необходимо создать условия для взаимовыгодного сотрудничества, так как возвращение зарубежных брендов на российский рынок будет выгодно всем.