Стало известно, будут ли дорожать социально значимые продукты в России

Социально значимыми продуктами считаются те, которые входят в потребительские корзины населения с низким и средним доходом, средни них: хлеб, молочка, крупы, мясо, овощи и фрукты.

Производители опасаются, что введение ГОСТ потребует дополнительных затрат для них за счет расходов на модернизацию производственных линий, повышения требований к качеству сырья, внедрения новых технологий или сертификации продукции. В конечном итоге эти издержки лягут на плечи конечного потребителя в виде повышения цен.

Более того, соблюдение ГОСТ увеличит себестоимость производства из-за строгих требований к безопасности и качеству продукции, что также скажется на подорожании социально значимых товаров.

«Подобные меры направлены на повышение стандартов качества и безопасности продуктов, что в принципе должно положительно сказаться на здоровье населения и укрепить доверие к отечественной продукции. Однако надо бы учитывать баланс между повышением стандартов и сохранением доступных цен для населения», — заявил Беляев.

В заключение экономист отметил, что для снижения возможных последствий стране необходимы механизмы поддержки производителей, особенно малых и средних предприятий, чтобы смягчить финансовые затраты при переходе на новые стандарты, например, субсидии, льготное кредитование или поэтапное внедрение требований.