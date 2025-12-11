Стали известны вакансии с самой высокой зарплатой в Нижнем Новгороде

Список наиболее привлекательных по уровню дохода позиций в Нижнем Новгороде в декабре возглавили директор гипермаркета, бухгалтер и заместитель руководителя по строительству. Данные представлены специалистами аналитической службы SuperJob, сообщает pravda-nn.ru .

Самой прибыльной вакансией в Нижнем Новгороде в декабре стала должность директора гипермаркета. Кандидату на данную позицию готовы предложить оплату труда в размере от 114 до 118 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, в пакет включены ДМС, корпоративные скидки и услуги такси.

На второй строчке рейтинга по уровню зарплаты находится главный бухгалтер с предложением около 112 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает позиция заместителя руководителя по строительству. К кандидату предъявляется требование наличия опыта работы не менее одного года. Ежемесячный доход на этой должности начинается от 100 тысяч рублей.

Также в перечень наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии старшего смены в пекарне одной из торговых сетей (от 100 тысяч рублей) и инженера-механика, специализирующегося на техническом обслуживании оборудования (от 95 тысяч рублей).

Среди предложений с максимальной оплатой по стране лидируют сферы IT и финансов, строительства и промышленности, медицины, логистики и автосервиса, а также розничной торговли и управления. В Москве в топе находится вакансия руководителя бэк-офиса инвестиционного фонда, в Санкт-Петербурге — главного врача, а в Казани — заместителя начальника сметного отдела.

