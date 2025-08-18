Стал известен самый выгодный срок вклада после снижения ставок

Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева заявила, что при желании увеличить свои сбережения россиянам следует обратить внимание на банковские вклады сроком от 2 до 6 месяцев, сообщает «Прайм» .

Эксперт подчеркнула, что период от 3 до 6 месяцев является оптимальным. Он позволяет воспользоваться высокими процентными ставками (в среднем 13,5% годовых по данным «Банки.ру» на 12 августа), превышающими инфляцию, и оперативно реагировать на новые банковские предложения, включая безотзывные депозиты и продукты с дополнительными бонусами от маркетплейсов.

«С учетом текущей динамики до конца 2025 года можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки ЦБ еще на 2-3 п. п., что приведет к дальнейшему уменьшению доходности по депозитам», — сказала Замалеева.

По ее словам, размещение депозитов на срок до 6 месяцев в настоящее время позволяет зафиксировать один из самых выгодных уровней доходности, предлагаемых банками. А по истечении срока депозита можно будет выбрать новые инвестиционные инструменты, учитывая изменившиеся условия рынка.

Для стабильного пассивного дохода Замалеева посоветовала использовать «лестничные вклады». Чтобы чаще получать проценты и снизить риск из-за колебаний ставок, следует разделить сумму на вклады с разными сроками (3, 6, 12 месяцев).

Ранее стало известно, что средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ впервые за год упала ниже 16%. В последний раз она опускалась ниже 16% во второй декаде июня прошлого года.