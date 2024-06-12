США ввели полный запрет на поставки любого ПО и IT в Россию

Минфин Соединенных Штатов ввел запрет для американских компаний и граждан на предоставление IT-услуг на территории Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.

Под полный запрет властей США попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области информационных технологий.

Также американские граждане и компании не могут предоставлять РФ услуги IT-поддержки и облачные услуги для нескольких категорий программного обеспечения (ПО), в том числе для управления предприятием, проектирования и производства.

Из документа следует, что запрет вступает в силу с 12 сентября текущего года.

Ранее стало известно, что США ввели новые санкции против России и Китая в связи с СВО. В санкционный список попали более 30 физлиц и свыше 200 структур из двух государств.