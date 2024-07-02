США сократили поставки газа в Европу почти на треть

США пообещали нарастить объемы экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, но в итоге поставки газа сократились почти на треть, сообщает РИА Новости .

По данным консалтинговой компании ICIS, в мае из общего объема газа, поступившего в Европу, на американское топливо пришлось всего лишь 14%. Российских поставок оказалось чуть больше — 15%. И это при условии, что в Европе уже давно урезают импорт из РФ и накладывают на нее санкции.

На сокращение экспорта американского газа повлияла остановка из-за ремонта двух технологических линий завода Freeport и одной — Cameron LNG. Кроме того, в США существуют и другие причины, из-за которых Европа практически осталась без американского топлива.

Одной из таких причин называют запрет на выдачу лицензии на новые СПГ-проекты Джо Байденом. Из-за этого цены на сжиженный газ постепенно поднимаются по всему миру.

Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, отметил, что ЕС неслучайно не отказались полностью от российского газа, зная о ненадежности американских поставщиков, которые ранее пообещали нарастить поставки в Европу.

Кроме того, из-за приближающихся президентских выборов в США производители не спешат брать на себя дополнительные экспортные контрактные обязательства. СПГ временно был перенаправлен на внутренний рынок.

Директор по развитию ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев подчеркнул, что Европа сейчас зависима от американского газа. А так как поставки оттуда сократились, у ЕС в скором времени возникнут энергетические риски.

И тогда остро встанет вопрос о транзите газа через Украину, которая не собирается продлевать контракт по прокачке российского топлива через свою территорию.

Ранее стало известно, что экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу вырос на 27% за полгода. Он поднялся до 15,4 млрд кубометров.