США отменят санкции против банков и страховых, аффилированных с АЭС «Пакш-2»

Исключение из-под санкций США некоторых банков РФ и страховых компаний, которые связаны со сферой атомной энергетики, которые касаются и проекта в Венгрии АЭС «Пакш-2», дадут возможность «Росатому» быстрее работать над проектом совместно с партнерами. Об этом РИА Новости рассказали в российской корпорации.

27 июня подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами OFAC приняло решение о том, что санкции с банков и страховых компаний РФ снимут по проектам, которые связаны с атомной энергетикой. Это касалось и «Пакш-2».

Госкорпорация «Росатом» возводит атомную электростанцию в Венгрии. Ее строительством занимается инжиниринговый дивизион «Атомстройэкспорт».

Действующая АЭС «Пакш» находится в 100 километрах от Будапешта. Она единственная в Венгрии.

В данный момент на АЭС «Пакш» создается практически 50% всего электричества в Венгрии. Если два новых блоков «Пакша» заработают, цифра увеличится в два раза.