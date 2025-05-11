США и Россия возобновили торговлю рисом

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США в феврале и марте продали России дикого риса на 450 тыс долларов

Соединенные Штаты в феврале и марте 2025 года нарастили поставки дикого риса в Россию на 450 тыс. долларов. В эти месяцы закупки оказались рекордными с 2015 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В феврале РФ вновь начала приобретать дикий рис у Соединенных Штатов. Тогда его купили на 154,7 тыс. долларов. В марте товара Россия купила на 294,2 тыс. долларов.

Столько дикого риса РФ закупала у США только в апреле 2015 года. Тогда объем закупки составил 431,7 тыс. долларов.

Соединенные Штаты прекратили регулярно поставлять дикий рис России в марте 2022 года. Классический рис Москва не покупает у Вашингтона с апреля 2022 года.