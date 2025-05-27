Средняя зарплата в России приблизится к 100 тысячам рублей к концу года

Аналитики прогнозируют, что средняя начисленная заработная плата в стране достигнет 100 тысяч рублей к декабрю 2025 года (около 87 тысяч «чистыми»), пишет газета «Известия» .

По данным экспертов из Президентской академии, показатель может превысить эту отметку, тогда как в ПСБ ожидают более скромный результат — до 97 тысяч рублей.

Рост заработных плат в текущем году составит около 12% — с 89 тысяч рублей в начале года. Это несколько ниже прошлогоднего показателя в 18%, но превышает ожидаемый уровень инфляции в 7,6%. Минэкономразвития дает более оптимистичный прогноз — 102,7 тысячи рублей средней зарплаты.

Наибольшие доходы традиционно сохраняются в шести ключевых отраслях: добывающей промышленности, IT-секторе, научно-технической сфере, финансовом секторе, строительстве и транспортной логистике, где средние зарплаты уже превышают 100 тысяч рублей.

В то же время бюджетные работники и сельхозработники по-прежнему отстают по темпам роста доходов. Эксперты отмечают, что для изменения ситуации потребуется существенная индексация зарплат в этих секторах, значительно превышающая инфляцию.