сегодня в 16:35

Средняя зарплата в Москве может увеличиться до 196,6 тыс руб в следующем году

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Москве в 2026 году может вырасти до 196,6 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития российской столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Среднемесячная зарплата в Москве вырастет на 8% в годовом выражении.

В 2027 году ее размер, согласно прогнозу, будет 213,3 тыс. рублей. В 2028-м среднемесячная зарплата может вырасти до 231,4 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе «Авито Работы» сообщили, что в январе–августе 2025 года в России увеличился спрос работодателей на фитнес-тренеров в полтора раза. Средняя зарплата таких специалистов в тренажерных залах РФ составила 99 тыс. рублей.

