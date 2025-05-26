Средняя максимальная ставка по вкладам в банках РФ снизилась до 19,52%

Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках достигла 19,52% во II декада мая. В начале месяца она была на уровне 19,60%, следует из данных на сайте ЦБ.

Между тем в III декаде апреля средняя максимальная ставка оставляла 19,79%. Во II декаде она была еще больше — 20,04%. Таким образом, тенденция к снижению продолжилась в мае.

ЦБ использовал в расчетах данные банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и т. д.

Также Банк России уточнил, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам на срок до 90 дней составила 18,21%, от 91 до 180 дней — 18,99%, свыше 1 года — 17,56%.

Ранее эксперт Илья Иваницкий отметил, что вклады до сих пор привлекательны. По его словам, у них есть преимущества с точки зрения доходности и риска.