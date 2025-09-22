Средние зарплаты курьеров в Москве выросли за год на 38%

В сентябре текущего года средняя рыночная зарплата курьера в Москве составляет 132 тыс. рублей. За год показатель вырос на 38%, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Индекс курьера» онлайн-платформы для поиска работы SuperJob.

Для исследования аналитики проанализировали 7 тыс. вакансий. Так, зарплаты курьеров в Москве продолжают превышать доходы людей со средним профессиональным и высшим образованием.

Осенью в сфере курьерской доставки количество вакансий за месяц увеличилось на 17%, а медианные зарплатные предложения работодателей возросли на 1,5%, что эквивалентно 2 тыс. рублей.

Средний уровень зарплаты курьеров в столице России составляет 132 тыс. рублей. Специалисты с высшим образованием получают в среднем 116 тыс. рублей, а квалифицированные сотрудники без высшего образования — 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что средняя предлагаемая зарплата в общепите за год в РФ выросла на 15%. Больше всего зарплатные предложения выросли у пекарей — свыше чем в 1,5 раза (+61%) по сравнению с летом 2024 года.