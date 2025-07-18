Средние ставки по кредитам на новые авто в РФ снизились до двухлетнего минимума

Средняя ставка по кредитам на новую машину в июне упала до минимума за два года. Она снизилась меньше 13,6% годовых, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на БКИ «Объединенное кредитное бюро».

При этом ставка по кредитам на приобретение автомобиля с пробегом оказалась 28,2% годовых. Это минимум за последние шесть месяцев. За все это время такая ставка уменьшилась только на 0,5%.

Доля автомобильных кредитов на новые машины растет. Суммарно с начала 2025 года число выданных кредитов увеличилось на 41%.

Одна из причин роста доли в том, что увеличилось количество программ субсидирования от государства. Низкая потребительская активность клиентов заставляет использовать прямые скидки на новые машины.