Число заявок МСП на кредиты в III квартале 2024 года выросло на 27% к аналогичному периоду 2023 года, сообщили РИАМО аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя сумма, которую запрашивают представители малого и среднего бизнеса, составляет 11,4 млн рублей. Это на 14% больше, чем в 2023 году. При этом средняя сумма одобренного кредита за период –– 4,2 млн рублей.

Средняя ставка по кредитам для МСП в III квартале 2024 года составила 27%, в начале года –– 24,5%, а в 2023 году — 23%. Доля одобрения в категории снизилась с 4,5% в прошлом году до 3,5% в текущем –– в первую очередь это связано с ростом ключевой ставки.

«Мы видим проблему с недофинансированием бизнеса — более 96% предпринимателей не получают кредитование. Чтобы помочь предпринимателям, мы запустили оформление кредитования для малого бизнеса в режиме „одного окна“», — отметил руководитель направления услуг для бизнеса финансового маркетплейса «Сравни» Равшан Хадыров.