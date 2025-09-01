«Спрос вырастет»: зачем выдавать ипотеки уже после завершения строительства

По его словам, в настоящее время значительная часть сделок на первичном рынке жилья заключается с использованием рассрочки от застройщика, что создает значительные риски как для покупателей, так и для строительных компаний.

«Риски тут есть и для той, и для другой стороны. С точки зрения дольщика, договоры, которые не регистрируются в Росреестре — а это значительная часть, — очень часто не содержат необходимых инструментов для защиты покупателя», — сказал Апрелев.

С другой стороны, застройщики, в свою очередь, не имеют гарантий, что дольщик вовремя выполнит свои обязательства и не расторгнет договор. Весной доля расторгнутых договоров до момента следующего платежа достигала 10-30%.