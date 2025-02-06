Спрос на франшизы в России увеличился на 26% в 2024 году

В прошлом году спрос на покупку франшиз в России вырос на 26% год к году. Из-за увеличения стоимости кредитования бизнес делает на них ставку как на более доступный формат для старта, сообщает «Коммерсант» .

Активнее всего предприниматели покупают франшизы магазинов сетевых ритейлеров, а интерес к открытию пунктов выдачи заказов уменьшается из-за роста конкуренции.

В «Авито» посчитали, что спрос на франшизу вырос на 26%, во Franshiza.ru — на 14%. А в TopFranchise называют спрос на этот вид бизнеса «стабильным».

Как рассказали эксперты, приобретение франшизы, как правило, предполагает меньший бюджет, чем действующей фирмы. В минувшем году покупка готового бизнеса обходилась в среднем в 2 млн рублей, а паушальный взнос составил 1 млн рублей.

В топ-5 самых популярных франшиз за 2024 год вошли сферы торговли, общепита, производства, услуг и ИТ.

По словам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, активность на рынке франшиз во второй половине 2024 года была ниже, чем в первой. Со второго полугодия на рынок стало сильнее давить увеличение ключевой ставки. Из-за доходности вкладов часть предпринимателей решили отложить запуск бизнеса, сохранив деньги.