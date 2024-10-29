Спрос на домашние маслобойки взлетел в РФ из-за роста цен на магазинное масло
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Россияне стали массово приобретать домашние маслобойки на фоне роста цен на магазинное сливочное масло, сообщает Mash.
Спрос на домашние маслобойки увеличился в РФ на 49%. Это связано с тем, что сливочное масло в магазине подорожало более чем на 20%. Главной причиной этого, в свою очередь, является рост себестоимости производства.
На фоне увеличения цен россияне стали скупать оборудование для домашнего изготовления масла. При этом продавать молочную продукцию без лицензии и соответствия ГОСТу нельзя, так что изготовленный продукт будет предназначен только для личного потребления.
В связи с высоким спросом товары для приготовления масла подорожали на 49% на маркетплейсах в октябре. Цены на домашние маслобойки варьируются от 1,5 до 15 тыс. руб. в зависимости от объема.
Ранее пачку масла за 600 рублей нашли в российском магазине. Кроме того, продукт начали класть в специальные коробки, чтобы его не украли.