Социологи рассказали, на что живут наиболее обеспеченные россияне

Большинство обеспеченных россиян работают по найму, но у них есть дополнительный пассивный доход. Средний доход на человека в месяц составляет 227 тыс. рублей, сообщает РБК .

Опрос по данной теме провела ВШЭ в рамках проекта «Экономическое поведение домохозяйств». Он прошел в июне–сентябре прошлого года онлайн. Выборка составила 1012 человек.

Обеспеченные жители страны имеют «трудовое лицо». Они получают основной доход за счет работы. Так, для 61% опрошенных источником дохода является работа по найму. Свой бизнес в качестве главного источника заработка указали 28%.

У обеспеченных россиян обычно есть дополнительный доход от накопленного капитала. Его имеют 74% домохозяйств представителей верхнего дециля. Но основным источником он бывает гораздо реже, только у 4% от управления активами, у 3% от сдачи недвижимости в аренду. Еще 4% респондентов рассказали, что за год у них не было личных доходов (такое могло произойти из-за ранее сделанных накоплений).

Средний душевой доход у 10% населения составляет 227 тыс. рублей. Опрос показал, что почти 50% домохозяйств из верхнего дециля имеют совокупный ежемесячный доход в диапазоне от 301 до 600 тыс. рублей, свыше 25% — более 600 тыс. рублей.