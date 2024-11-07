Социальные расходы составят более половины бюджета Подмосковья в 2025 году

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков, представляя проект закона о бюджете Подмосковья на 2025–2027 годы, в ходе публичных слушаний бюджета Московской области заявил, что проект, сверстанный на 2025–2027 годы, отражает его преемственность с бюджетами прошлых лет. Более половины всех расходов (54%) составляют госпрограммы социального блока. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В целом на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт, а также строительство и ремонты социальных объектов планируется направить 629 млрд рублей.

На 2025 год расходы бюджета сформированы в рамках 19 государственных программ и по непрограммным направлениям. Расходы за счет собственных средств бюджета составят 1 трлн 166 млрд рублей, что выше плановых назначений текущего года на 95 млрд рублей. Более половины собственных расходов планируется направить на развитие здравоохранения, образования, социальной инфраструктуры, культурно-туристической среды и социальную поддержку жителей.

На обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы предусмотрено 239 млрд рублей, из которых значительная часть приходится на сферу образования.

В сфере здравоохранения традиционно значительный рост финансирования приходится на модернизацию и оснащение современным оборудованием медицинских учреждений. В 2025 году планируется приобрести 4 тыс. единиц нового оборудования, в т. ч. 26 единиц «тяжелого» оборудования, 77 машин скорой помощи. На эти цели запланировано 13,1 млрд рублей. На закупку лекарственных средств, в том числе для льготного обеспечения порядка 450 тыс. человек, в бюджете предусмотрено 33 млрд рублей.

Социальная поддержка жителей Подмосковья — безусловный приоритет бюджетных расходов. На эти цели предусматривается более 112 млрд рублей.

В 2025 году на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры предусматривается в целом 125 млрд рублей. Будут профинансированы работы на 346 социально значимых объектах, из которых 265 планируется к вводу в эксплуатацию в 2025 году, из них наибольшее количество в сфере образования — 144 объекта, в числе которых 56 детских садов и 75 школ.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.