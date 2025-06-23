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Соцфонд: средняя пенсия в России на 1 апреля составила 23,5 тысячи рублей

По состоянию на 1 апреля текущего года средняя пенсия в России составила почти 23,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

По данным Социального фонда РФ, к 1 апреля средний размер пенсии в стране составил 23 448 рублей в месяц.

При этом по состоянию на 1 января 2025 года размер средней пенсии составлял 23 175 рублей в месяц.

Ранее депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что российские госслужащие могут рассчитывать на пенсию в размере 63 тысяч рублей при средней зарплате и страховом стаже 20 лет.