Sony со 2 апреля повысит цены на всю линейку PlayStation 5 на 18-20%

Японская компания Sony Group сообщила о своем намерении увеличить цену на все модели игровой консоли PlayStation 5 (PS5) высшего класса. По словам представителей компании, это действие обусловлено непростой обстановкой в глобальной экономике, сообщает ТАСС .

Увеличение цен на все варианты PS5 вступит в силу 2 апреля и будет применено на всех рынках. Например, в США основная модель PS5 с оптическим приводом теперь будет оцениваться в 649,99 долларов (52 740 рублей) против предыдущей цены 549,99 долларов (44 626 рублей).

Версия без привода будет стоить 599,99 долларов (48 683 рублей) вместо 499,99 долларов (40 569 рублей), а профессиональная модель — 899,99 долларов (73 025 рублей) вместо 749,99 долларов (60 854 рублей).

В итоге цена на каждую из консолей повысится на 18-20%. Соответствующие изменения в стоимости будут действовать также в других регионах продаж устройства.

В 2022 году японский производитель уже поднимал цены на PlayStation 5 для большинства стран, исключая США.

