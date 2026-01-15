Сладости и одежда: какие товары выгодно покупать на межсезонной распродаже

На межсезонной распродаже покупатели смогут приобрести по сниженным ценам товары для зимних видов спорта, одежду для активного отдыха, а также новогодние украшения и сладости с праздничной упаковкой.

«Существенные будут скидки на кондитерские изделия, которые оформлены с новогодней тематикой, потому что у кондитерских изделий есть ограниченный срок годности. Товар может и не дотерпеть до следующего периода продаж. Если для вас неважна упаковка, то, конечно, это хорошая возможность для экономии. Также компании сейчас охотно будут распродавать текущие коллекции на одежду для зимнего спорта, потому что на будущий год в любом случае появятся новые коллекции», — уточнил Чумаков в эфире радио Sputnik.

Маркетолог отметил, что компании традиционно снижают цены на одежду, обувь и другие товары, чтобы поддержать интерес покупателей к новинкам и учесть смену сезонов. По его словам, в январе, когда покупательская активность снижается, продавцы предлагают большие скидки даже на товары без ярко выраженной сезонности, такие как косметика, парфюмерия и бытовая техника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.