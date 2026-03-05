Ситов: в Петербурге за 5 лет появится 50 тысяч новых рабочих мест

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (КППИТ) Александр Ситов заявил о планах по формированию 50 тысяч новых рабочих мест в течение пятилетнего периода. Промышленный комплекс Санкт-Петербурга динамично развивается, открывая новые перспективы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Данные за 2025 год подчеркивают ведущую роль города в промышленной сфере. Укрепление промышленного потенциала Петербурга выступает важнейшим условием для поддержания его конкурентных преимуществ в глобальном масштабе. Наблюдается стабильная положительная динамика в наращивании производственных мощностей, что особенно заметно в сегментах электроники, транспортного и энергетического машиностроения.

В настоящее время город показывает глубокую степень освоения производства на своей территории, широко внедряет передовые технологии и выстраивает результативную систему поддержки инвестиционной активности. Плодотворное взаимодействие с ключевыми компаниями дает возможность воплощать в жизнь масштабные инициативы, нацеленные на выпуск конкурентоспособной российской продукции.

В предстоящую пятилетку, по словам Ситова, власти города намерены запустить свыше 20 новых промышленных объектов и обеспечить трудоустройство для более чем 50 тысяч человек. Параллельно ведется работа по развитию необходимой инфраструктуры. К 2030 году в Санкт-Петербурге будут действовать 30 индустриальных парков и технопарков, а также две технологические долины.

