Силуанов: уменьшение порога НДС поможет искоренить незаконные схемы

сегодня в 12:33

Уменьшение порога доходов с 60 млн до 10 млн рублей для уплаты предпринимателя НДС нужно для пресечения нелегальных схем, а не для того, чтобы заполучить дополнительные деньги. Об этом ТАСС рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

В частности, мера позволит не допустить реализации незаконных схем снижения налогов. Также будет сложнее дробить бизнес.

Согласно статистике, у фирм с оборотом до 10 млн рублей, нет экономического смысла дробить бизнес.

Также в России хотят увеличить налог на добавленную стоимость с 20% до 22%. Это, по мнению Силуанова, позволит отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета.

