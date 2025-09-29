Силуанов: уменьшение порога НДС поможет искоренить незаконные схемы
Уменьшение порога доходов с 60 млн до 10 млн рублей для уплаты предпринимателя НДС нужно для пресечения нелегальных схем, а не для того, чтобы заполучить дополнительные деньги. Об этом ТАСС рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
В частности, мера позволит не допустить реализации незаконных схем снижения налогов. Также будет сложнее дробить бизнес.
Согласно статистике, у фирм с оборотом до 10 млн рублей, нет экономического смысла дробить бизнес.
Также в России хотят увеличить налог на добавленную стоимость с 20% до 22%. Это, по мнению Силуанова, позволит отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета.
