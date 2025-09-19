Силуанов: Минфин России закладывает в бюджет-2026 ключевую ставку 12-13%
Министерство финансов России при формировании федерального бюджета на 2026 год исходит из консервативного прогноза по ключевой ставке Банка России в диапазоне 12-13%. Об этом в интервью газете «Известия» на полях Московского финансового форума заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что такой подход основан на базовом сценарии документа ЦБ «Основные направления денежно-кредитной политики», который предусматривает сохранение сбалансированности бюджета.
«Это промежуточное значение, отражающее текущие экономические реалии и обеспечивающее устойчивость налоговой политики», — пояснил министр.
Ранее Банк России на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 п. п — до 17%.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.