Силуанов: Минфин России закладывает в бюджет-2026 ключевую ставку 12-13%

Министерство финансов России при формировании федерального бюджета на 2026 год исходит из консервативного прогноза по ключевой ставке Банка России в диапазоне 12-13%. Об этом в интервью газете «Известия» на полях Московского финансового форума заявил глава ведомства Антон Силуанов.