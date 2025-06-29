Сийярто: США отменили санкции против РФ, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2»

сегодня в 12:50

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить антироссийские санкции, мешавшие осуществлению строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает ТАСС .

Возведение АЭС «Пакш-2» входит в российско-венгерский проект, разработанный Росатомом. Он предусматривает строительство двух новых усовершенствованных атомных энергоблоков в Пакше.

Проект попал под косвенные и прямые американские санкции, которые были введены пре предыдущем президенте США Джо Байдене. Недавно Венгрия попросила Штаты отменить эти ограничения, так как строительство оказалось под угрозой из-за различных трудностей, в том числе по части оплаты.

Также ранее Будапешт добился от ЕС полного освобождения проекта «Пакш-2» от антироссийских санкций.